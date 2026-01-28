SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Am Mittwoch verbuchte der SLI via SIX schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,43 Prozent auf 2 109,15 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,403 Prozent auf 2 131,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 139,76 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 108,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2 132,89 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,904 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 140,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, stand der SLI bei 2 018,62 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 28.01.2025, einen Stand von 2 060,12 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,94 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 108,27 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 1 066,00 CHF), Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 633,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,55) Prozent auf 545,40 CHF), Sika (+ 0,44 Prozent auf 148,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,43 Prozent auf 841,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Logitech (-5,20 Prozent auf 68,48 CHF), Julius Bär (-4,35 Prozent auf 64,26 CHF), Sandoz (-4,12 Prozent auf 61,38 CHF), Roche (-3,34 Prozent auf 338,30 CHF) und Straumann (-3,27 Prozent auf 93,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 930 927 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304,041 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Adecco SA-Aktie präsentiert mit 8,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,61 Prozent, die höchste im Index.

