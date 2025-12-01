SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich letztendlich fester

In Zürich war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SLI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 2 080,31 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,268 Prozent auf 2 073,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 078,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 084,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 072,21 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 011,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der SLI mit 2 004,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, betrug der SLI-Kurs 1 940,56 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,26 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 3,20 Prozent auf 364,70 CHF), Richemont (+ 1,94 Prozent auf 173,60 CHF), Swatch (I) (+ 1,91 Prozent auf 165,25 CHF), Sonova (+ 1,65 Prozent auf 203,40 CHF) und Straumann (+ 1,53 Prozent auf 93,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-16,01 Prozent auf 7,11 CHF), SGS SA (-2,34 Prozent auf 90,00 CHF), Partners Group (-1,03 Prozent auf 943,00 CHF), Swiss Life (-0,98 Prozent auf 872,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 57,22 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 396 915 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 262,479 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,05 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

