SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich letztendlich fester

Der SLI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent stärker bei 2 137,72 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 2 128,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 158,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 127,95 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 101,11 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 2 063,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, stand der SLI bei 2 019,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,616 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 7,48 Prozent auf 3 147,00 CHF), Sika (+ 1,96 Prozent auf 150,90 CHF), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 167,75 CHF), Nestlé (+ 1,46 Prozent auf 77,73 CHF) und Lonza (+ 1,23 Prozent auf 495,30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,61 Prozent auf 80,52 CHF), Logitech (-1,91 Prozent auf 89,52 CHF), Partners Group (-1,40 Prozent auf 703,00 CHF), Roche (-1,21 Prozent auf 318,80 CHF) und VAT (-1,20 Prozent auf 608,40 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 597 548 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 283,030 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,24 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at