SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 2 162,43 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,375 Prozent auf 2 159,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 151,18 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 163,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2 159,24 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,145 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 27.04.2026, den Wert von 2 105,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 215,00 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 27.05.2025, einen Wert von 2 011,17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,532 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Amrize (+ 2,40 Prozent auf 40,59 CHF), Richemont (+ 1,68 Prozent auf 160,35 CHF), Sika (+ 1,57) Prozent auf 151,95 CHF), Sonova (+ 1,54 Prozent auf 211,00 CHF) und Givaudan (+ 1,54 Prozent auf 2 909,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Helvetia Baloise (-3,17 Prozent auf 207,60 CHF), VAT (-0,16 Prozent auf 615,80 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 670,00 CHF), Julius Bär (-0,09 Prozent auf 65,20 CHF) und Roche (-0,06 Prozent auf 331,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 162 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291,143 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,63 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at