SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,38 Prozent fester bei 1 704,69 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 1 699,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 698,17 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 704,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 685,09 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,845 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der SLI einen Stand von 1 731,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, wurde der SLI mit 1 751,99 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, erreichte der SLI einen Wert von 1 531,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 1,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 1,71 Prozent auf 71,40 CHF), Givaudan (+ 1,53 Prozent auf 2 979,00 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 22,65 CHF), Novartis (+ 1,35 Prozent auf 93,71 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,20 Prozent auf 32,92 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams (-20,17 Prozent auf 4,14 CHF), Schindler (-2,40 Prozent auf 178,80 CHF), Roche (-0,91 Prozent auf 249,70 CHF), Nestlé (-0,77 Prozent auf 102,90 CHF) und SGS SA (-0,73 Prozent auf 75,76 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 12 273 447 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,717 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,08 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

