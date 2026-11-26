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26.11.2026 17:58:35
SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
Am Donnerstag steht der SLI via SIX schlussendlich 1,20 Prozent im Plus bei 2 379,88 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,974 Prozent auf 2 374,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 372,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 383,63 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der SLI bei 2 337,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, stand der SLI bei 2 329,43 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 2 072,09 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Amrize (+ 4,16 Prozent auf 36,31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,97 Prozent auf 65,24 CHF), Sika (+ 2,40) Prozent auf 189,90 CHF), VAT (+ 2,39 Prozent auf 480,20 CHF) und Logitech (+ 2,39 Prozent auf 83,28 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sandoz (-1,78 Prozent auf 79,52 CHF), Lindt (-1,12 Prozent auf 8 410,00 CHF), Straumann (-0,41 Prozent auf 108,35 CHF), Galderma (-0,38 Prozent auf 183,30 CHF) und Sonova (-0,21 Prozent auf 290,00 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 078 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352,486 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 10,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,10
|0,92%
|Amrize
|40,06
|0,53%
|Galderma
|199,90
|0,10%
|Julius Bär
|69,44
|2,45%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 035,00
|-1,36%
|Logitech S.A.
|93,58
|2,56%
|Partners Group AG
|707,40
|1,58%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|440,66
|0,22%
|Sandoz
|86,74
|0,12%
|Sika AG
|208,60
|0,72%
|Sonova AG
|314,90
|-0,57%
|Straumann Holding AG
|120,30
|1,91%
|UBS
|41,64
|1,68%
|VAT
|535,00
|2,06%
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