Am Donnerstag steht der SLI via SIX schlussendlich 1,20 Prozent im Plus bei 2 379,88 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,974 Prozent auf 2 374,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 372,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 383,63 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der SLI bei 2 337,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, stand der SLI bei 2 329,43 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 2 072,09 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Amrize (+ 4,16 Prozent auf 36,31 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,97 Prozent auf 65,24 CHF), Sika (+ 2,40) Prozent auf 189,90 CHF), VAT (+ 2,39 Prozent auf 480,20 CHF) und Logitech (+ 2,39 Prozent auf 83,28 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sandoz (-1,78 Prozent auf 79,52 CHF), Lindt (-1,12 Prozent auf 8 410,00 CHF), Straumann (-0,41 Prozent auf 108,35 CHF), Galderma (-0,38 Prozent auf 183,30 CHF) und Sonova (-0,21 Prozent auf 290,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 078 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352,486 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 10,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at