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SLI im Fokus 11.09.2026 17:58:49

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Mit dem SLI ging es zum Handelsende aufwärts.

Zum Handelsende legte der SLI im SIX-Handel um 0,34 Prozent auf 2 220,69 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,337 Prozent auf 2 220,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 213,27 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 234,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 216,85 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,51 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2 337,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 153,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der SLI noch bei 2 021,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,24 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,48 Prozent auf 83,30 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 33,16 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 44,56 CHF), Richemont (+ 1,21 Prozent auf 175,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,18 Prozent auf 136,85 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lindt (-2,55 Prozent auf 8 420,00 CHF), Sonova (-1,39 Prozent auf 226,20 CHF), Partners Group (-1,04 Prozent auf 647,20 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 53,98 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,75 Prozent auf 212,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 103 222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Kühne + Nagel International AG (KN) 224,10 -0,84% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 875,00 -2,74% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 88,60 3,22% Logitech S.A.
Partners Group AG 684,40 -1,35% Partners Group AG
Richemont 184,95 1,34% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 363,00 -0,55% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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