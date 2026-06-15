Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SLI-Performance im Fokus
|
15.06.2026 17:58:49
SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind
Am Montag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 2 198,27 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,23 Prozent fester bei 2 213,85 Punkten in den Montagshandel, nach 2 187,02 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 193,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 219,28 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Der SLI lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 032,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 978,73 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 3,22 Prozent auf 76,96 CHF), Amrize (+ 3,03 Prozent auf 43,23 CHF), Partners Group (+ 2,38 Prozent auf 714,40 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 158,35 CHF) und Julius Bär (+ 2,04 Prozent auf 66,02 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 188,05 CHF), Novartis (-1,52 Prozent auf 120,22 CHF), Swisscom (-1,29 Prozent auf 648,00 CHF), Roche (-1,18 Prozent auf 326,10 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 79,11 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 095 734 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
16.06.26
|Anleger in Zürich warten auf Impulse: SMI zum Start kaum verändert (finanzen.at)
|
15.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
15.06.26
|Montagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Zürich: SMI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Handel in Zürich: SMI zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.06.26