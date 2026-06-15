Holcim Aktie

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WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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SLI-Performance im Fokus 15.06.2026 17:58:49

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Der SLI zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Am Montag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 2 198,27 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,23 Prozent fester bei 2 213,85 Punkten in den Montagshandel, nach 2 187,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 193,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 219,28 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 032,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 978,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 3,22 Prozent auf 76,96 CHF), Amrize (+ 3,03 Prozent auf 43,23 CHF), Partners Group (+ 2,38 Prozent auf 714,40 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 158,35 CHF) und Julius Bär (+ 2,04 Prozent auf 66,02 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 188,05 CHF), Novartis (-1,52 Prozent auf 120,22 CHF), Swisscom (-1,29 Prozent auf 648,00 CHF), Roche (-1,18 Prozent auf 326,10 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 79,11 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 095 734 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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