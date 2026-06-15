SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Am Montag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 2 198,27 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,23 Prozent fester bei 2 213,85 Punkten in den Montagshandel, nach 2 187,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 193,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 219,28 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 032,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 978,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 3,22 Prozent auf 76,96 CHF), Amrize (+ 3,03 Prozent auf 43,23 CHF), Partners Group (+ 2,38 Prozent auf 714,40 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 158,35 CHF) und Julius Bär (+ 2,04 Prozent auf 66,02 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 188,05 CHF), Novartis (-1,52 Prozent auf 120,22 CHF), Swisscom (-1,29 Prozent auf 648,00 CHF), Roche (-1,18 Prozent auf 326,10 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 79,11 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 095 734 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at