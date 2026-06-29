Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI-Performance im Fokus
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29.06.2026 17:58:55
SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind
Am Montag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 2 275,35 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent fester bei 2 270,20 Punkten in den Montagshandel, nach 2 268,71 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 262,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 275,35 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Der SLI lag vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 2 160,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der SLI einen Stand von 1 999,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 967,84 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 4,24 Prozent auf 185,80 CHF), VAT (+ 2,21 Prozent auf 684,60 CHF), Sandoz (+ 1,84 Prozent auf 73,20 CHF), Richemont (+ 1,66 Prozent auf 189,90 CHF) und Julius Bär (+ 1,41 Prozent auf 69,12 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Amrize (-4,43 Prozent auf 42,76 CHF), Holcim (-3,81 Prozent auf 72,22 CHF), Sika (-2,51 Prozent auf 163,40 CHF), Sonova (-1,80 Prozent auf 190,90 CHF) und Alcon (-1,20 Prozent auf 54,54 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 510 120 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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