Sandoz Aktie

Sandoz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Fokus 29.06.2026 17:58:55

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Der SLI zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Am Montag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 2 275,35 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent fester bei 2 270,20 Punkten in den Montagshandel, nach 2 268,71 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 262,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 275,35 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI lag vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 2 160,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der SLI einen Stand von 1 999,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 967,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 4,24 Prozent auf 185,80 CHF), VAT (+ 2,21 Prozent auf 684,60 CHF), Sandoz (+ 1,84 Prozent auf 73,20 CHF), Richemont (+ 1,66 Prozent auf 189,90 CHF) und Julius Bär (+ 1,41 Prozent auf 69,12 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Amrize (-4,43 Prozent auf 42,76 CHF), Holcim (-3,81 Prozent auf 72,22 CHF), Sika (-2,51 Prozent auf 163,40 CHF), Sonova (-1,80 Prozent auf 190,90 CHF) und Alcon (-1,20 Prozent auf 54,54 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 510 120 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sandoz

mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 59,02 -0,77% Alcon AG
Amrize 46,16 -5,37% Amrize
Holcim AG 78,00 -3,87% Holcim AG
Julius Bär 74,76 1,66% Julius Bär
Richemont 205,60 1,78% Richemont
Sandoz 79,32 2,01% Sandoz
Sika AG 177,00 -2,21% Sika AG
Sonova AG 206,80 -1,57% Sonova AG

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 275,35 0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen