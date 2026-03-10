Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

SLI aktuell 10.03.2026 17:58:57

SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus

Der SLI verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Am Dienstag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,61 Prozent auf 2 076,24 Punkte nach oben. In den Dienstagshandel ging der SLI 1,89 Prozent stärker bei 2 102,53 Punkten, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 069,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 097,89 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Wert von 2 159,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 091,76 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 2 101,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,47 Prozent abwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 018,91 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 5,84 Prozent auf 201,10 CHF), Amrize (+ 4,26 Prozent auf 46,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 68,02 CHF), Richemont (+ 3,15 Prozent auf 142,40 CHF) und VAT (+ 2,53 Prozent auf 519,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-10,29 Prozent auf 10 900,00 CHF), Novartis (-2,63 Prozent auf 122,00 CHF), Swisscom (-1,17 Prozent auf 716,00 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 2 829,00 CHF) und Galderma (-0,83 Prozent auf 154,60 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 052 257 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 292,322 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,26 erwartet. Mit 6,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

