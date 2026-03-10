Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI aktuell
|
10.03.2026 17:58:57
SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus
Am Dienstag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,61 Prozent auf 2 076,24 Punkte nach oben. In den Dienstagshandel ging der SLI 1,89 Prozent stärker bei 2 102,53 Punkten, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 069,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 097,89 Punkten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Wert von 2 159,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wies der SLI einen Stand von 2 091,76 Punkten auf. Der SLI lag vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 2 101,64 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,47 Prozent abwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 018,91 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 5,84 Prozent auf 201,10 CHF), Amrize (+ 4,26 Prozent auf 46,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 68,02 CHF), Richemont (+ 3,15 Prozent auf 142,40 CHF) und VAT (+ 2,53 Prozent auf 519,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-10,29 Prozent auf 10 900,00 CHF), Novartis (-2,63 Prozent auf 122,00 CHF), Swisscom (-1,17 Prozent auf 716,00 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 2 829,00 CHF) und Galderma (-0,83 Prozent auf 154,60 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 052 257 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 292,322 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,26 erwartet. Mit 6,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swisscom AG
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Zurückhaltung in Zürich: SMI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:59
|Mittwochshandel in Zürich: SMI sackt ab (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|SLI aktuell: SLI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel SMI leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Swisscom AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,96
|0,00%
|Amrize
|49,78
|-2,08%
|Galderma
|161,00
|0,63%
|Givaudan AG
|3 047,00
|-2,12%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 920,00
|-1,49%
|Novartis AG
|134,25
|-0,56%
|Richemont
|157,70
|0,64%
|Roche AG (Genussschein)
|330,00
|-1,55%
|Sonova AG
|214,70
|-2,81%
|Swiss Re AG
|141,85
|-1,60%
|Swisscom AG
|790,00
|0,45%
|UBS
|33,49
|0,27%
|VAT
|571,60
|0,81%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|591,20
|1,55%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 048,33
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.