VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SIX-Handel im Blick
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31.08.2026 09:28:51
SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart leichter
Am Montag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 2 310,86 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,224 Prozent schwächer bei 2 306,86 Punkten in den Handel, nach 2 312,04 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 306,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 312,07 Punkten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 2 289,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 2 160,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der SLI mit 2 006,14 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,43 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Amrize (+ 0,75 Prozent auf 36,17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 221,40 CHF), Geberit (+ 0,59 Prozent auf 581,20 CHF), Alcon (+ 0,59 Prozent auf 58,24 CHF) und Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 632,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Galderma (-1,14 Prozent auf 169,00 CHF), Sandoz (-0,87 Prozent auf 68,30 CHF), VAT (-0,70 Prozent auf 599,00 CHF), Partners Group (-0,45 Prozent auf 746,00 CHF) und UBS (-0,45 Prozent auf 44,33 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 185 555 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 304,414 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|62,06
|0,23%
|Amrize
|37,94
|-1,71%
|Galderma
|179,20
|-1,32%
|Geberit AG (N)
|611,80
|-0,46%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|231,40
|-1,03%
|Partners Group AG
|788,40
|-1,10%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|375,41
|-1,54%
|Sandoz
|72,44
|-1,17%
|Swiss Re AG
|149,50
|-0,03%
|Swisscom AG
|669,50
|-0,07%
|UBS
|47,23
|-0,08%
|VAT
|638,40
|-0,81%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 293,27
|-0,81%
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