SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart leichter

Am Montag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 2 310,86 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,224 Prozent schwächer bei 2 306,86 Punkten in den Handel, nach 2 312,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 306,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 312,07 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 2 289,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 2 160,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der SLI mit 2 006,14 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,43 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Amrize (+ 0,75 Prozent auf 36,17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 221,40 CHF), Geberit (+ 0,59 Prozent auf 581,20 CHF), Alcon (+ 0,59 Prozent auf 58,24 CHF) und Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 632,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Galderma (-1,14 Prozent auf 169,00 CHF), Sandoz (-0,87 Prozent auf 68,30 CHF), VAT (-0,70 Prozent auf 599,00 CHF), Partners Group (-0,45 Prozent auf 746,00 CHF) und UBS (-0,45 Prozent auf 44,33 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 185 555 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 304,414 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at