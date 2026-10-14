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SLI-Kursverlauf 14.10.2026 09:29:35

SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart mit Zuschlägen

SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Beim SLI lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent fester bei 2 247,65 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,023 Prozent auf 2 244,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,49 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 243,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 250,03 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,866 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der SLI bei 2 224,12 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 2 286,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 017,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 1,78 Prozent auf 173,95 CHF), Lonza (+ 1,73 Prozent auf 576,20 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 53,12 CHF), Amrize (+ 1,30 Prozent auf 30,47 CHF) und Swisscom (+ 1,27 Prozent auf 639,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,77 Prozent auf 144,65 CHF), Galderma (-0,99 Prozent auf 165,70 CHF), VAT (-0,62 Prozent auf 642,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,49 Prozent auf 204,60 CHF) und Sandoz (-0,47 Prozent auf 71,30 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 155 347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Helvetia Baloise Holding AG 220,40 -0,27% Helvetia Baloise Holding AG
Lonza AG (N) 622,60 2,40% Lonza AG (N)
Partners Group AG 638,60 -1,27% Partners Group AG
Richemont 185,70 1,09% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 396,07 2,50% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 78,74 2,58% Sandoz
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