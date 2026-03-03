Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI-Entwicklung
|
03.03.2026 09:30:43
SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart schwächer
Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1,66 Prozent auf 2 152,52 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,47 Prozent auf 2 156,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 188,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 158,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 151,85 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, notierte der SLI bei 2 140,96 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 2 078,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 141,01 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,072 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Zähler.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 184,35 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 70,60 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 715,50 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 82,96 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 65,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF), Helvetia Baloise (-3,80 Prozent auf 190,00 CHF), Swiss Life (-3,39 Prozent auf 839,00 CHF), UBS (-3,36 Prozent auf 30,76 CHF) und Amrize (-2,97 Prozent auf 47,75 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 432 855 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 316,416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,92 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
09:30
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Zürich: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
27.02.26
|SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
25.02.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in Zürich: SMI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Zürich: SMI steigt mittags (finanzen.at)