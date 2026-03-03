Swisscom Aktie

SLI-Entwicklung 03.03.2026 09:30:43

SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart schwächer

SLI-Handel am Morgen.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1,66 Prozent auf 2 152,52 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,47 Prozent auf 2 156,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 188,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 158,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 151,85 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, notierte der SLI bei 2 140,96 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 2 078,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 141,01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,072 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 184,35 CHF), Logitech (-0,14 Prozent auf 70,60 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 715,50 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 82,96 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 65,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-5,08 Prozent auf 545,80 CHF), Helvetia Baloise (-3,80 Prozent auf 190,00 CHF), Swiss Life (-3,39 Prozent auf 839,00 CHF), UBS (-3,36 Prozent auf 30,76 CHF) und Amrize (-2,97 Prozent auf 47,75 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 432 855 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 316,416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,92 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

