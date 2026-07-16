SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der SLI bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,49 Prozent auf 2 285,08 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,200 Prozent auf 2 291,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 296,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 285,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 290,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,133 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 2 203,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der SLI mit 2 122,09 Punkten berechnet. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, einen Stand von 1 969,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,23 Prozent zu Buche. Bei 2 321,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 0,91 Prozent auf 41,09 CHF), Galderma (+ 0,54 Prozent auf 167,50 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 330,70 CHF), Schindler (+ 0,00 Prozent auf 263,60 CHF) und Holcim (-0,05 Prozent auf 75,96 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Partners Group (-7,97 Prozent auf 663,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,09 Prozent auf 81,44 CHF), Lonza (-1,14 Prozent auf 574,80 CHF), VAT (-1,07 Prozent auf 687,20 CHF) und SGS SA (-0,93 Prozent auf 93,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 274 096 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 281,444 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at