Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Kursverlauf 22.07.2026 09:29:08

SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Mittwochshandels leichter

SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Mittwochshandels leichter

Der SLI im Performance-Check.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 2 278,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 2 279,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 285,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 275,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 280,16 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,235 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der SLI bei 2 227,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der SLI noch bei 2 104,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1 973,26 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 4,89 Prozent auf 210,20 CHF), Nestlé (+ 1,70 Prozent auf 85,71 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 132,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,68 Prozent auf 619,80 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,56 Prozent auf 216,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lonza (-3,90 Prozent auf 542,00 CHF), Sandoz (-3,49 Prozent auf 64,22 CHF), Logitech (-2,53 Prozent auf 82,32 CHF), VAT (-1,68 Prozent auf 688,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,67 Prozent auf 206,30 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 255 156 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,627 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Logitech S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Galderma 182,00 -2,67% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 232,20 -0,43% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 219,30 -1,84% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 91,66 -0,07% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 583,60 0,97% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 85,98 -6,55% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 723,20 0,19% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 368,00 2,62% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 69,30 0,67% Sandoz
Sonova AG 224,50 -1,19% Sonova AG
Swiss Re AG 141,80 0,21% Swiss Re AG
VAT 697,40 0,63% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 661,60 -0,66% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 246,59 -1,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen