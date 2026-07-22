SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Mittwochshandels leichter

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 2 278,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 2 279,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 285,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 275,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 280,16 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,235 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der SLI bei 2 227,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der SLI noch bei 2 104,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1 973,26 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 4,89 Prozent auf 210,20 CHF), Nestlé (+ 1,70 Prozent auf 85,71 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 132,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,68 Prozent auf 619,80 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,56 Prozent auf 216,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lonza (-3,90 Prozent auf 542,00 CHF), Sandoz (-3,49 Prozent auf 64,22 CHF), Logitech (-2,53 Prozent auf 82,32 CHF), VAT (-1,68 Prozent auf 688,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,67 Prozent auf 206,30 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 255 156 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,627 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at