|SLI aktuell
|
09.02.2026 09:29:26
SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Montagshandels im Plus
Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,36 Prozent höher bei 2 161,99 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,181 Prozent stärker bei 2 158,23 Punkten, nach 2 154,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 155,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 161,99 Punkten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 2 175,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SLI 2 005,87 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 2 071,27 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,512 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 4,97 Prozent auf 24,08 CHF), Temenos (+ 1,29 Prozent auf 66,85 CHF), VAT (+ 1,14 Prozent auf 497,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,11 Prozent auf 67,64 CHF) und Novartis (+ 1,05 Prozent auf 121,22 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Roche (-1,21 Prozent auf 352,10 CHF), Lindt (-0,94 Prozent auf 11 590,00 CHF), Givaudan (-0,65 Prozent auf 3 075,00 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 659,50 CHF) und Straumann (-0,28 Prozent auf 99,32 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 261 684 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 309,359 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Mit 5,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.
