Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI aktuell 09.02.2026 09:29:26

SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Montagshandels im Plus

SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Montagshandels im Plus

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,36 Prozent höher bei 2 161,99 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,181 Prozent stärker bei 2 158,23 Punkten, nach 2 154,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 155,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 161,99 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 2 175,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SLI 2 005,87 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 2 071,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,512 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 4,97 Prozent auf 24,08 CHF), Temenos (+ 1,29 Prozent auf 66,85 CHF), VAT (+ 1,14 Prozent auf 497,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,11 Prozent auf 67,64 CHF) und Novartis (+ 1,05 Prozent auf 121,22 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Roche (-1,21 Prozent auf 352,10 CHF), Lindt (-0,94 Prozent auf 11 590,00 CHF), Givaudan (-0,65 Prozent auf 3 075,00 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 659,50 CHF) und Straumann (-0,28 Prozent auf 99,32 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 261 684 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 309,359 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,07 erwartet. Mit 5,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,66 0,82% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 25,58 2,16% Adecco SA
Givaudan AG 3 351,00 -0,89% Givaudan AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 630,00 -0,94% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 131,60 -0,23% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 354,00 -0,67% Roche AG (Genussschein)
Straumann Holding AG 108,30 -0,82% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 138,60 -0,82% Swiss Re AG
Swisscom AG 719,50 -0,62% Swisscom AG
Temenos AG 72,55 0,48% Temenos AG
VAT 537,80 0,45% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 156,18 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen