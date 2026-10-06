VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index im Blick
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06.10.2026 09:29:15
SLI-Handel aktuell: SLI zum Start fester
Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,81 Prozent auf 2 234,16 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,537 Prozent stärker bei 2 228,00 Punkten in den Handel, nach 2 216,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 234,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 227,84 Zählern.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 299,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der SLI mit 2 301,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 038,42 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,19 Prozent auf 587,40 CHF), Sika (+ 1,97 Prozent auf 178,45 CHF), Roche (+ 1,72 Prozent auf 354,90 CHF), Sonova (+ 1,59 Prozent auf 255,60 CHF) und Novartis (+ 1,48 Prozent auf 118,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-0,54 Prozent auf 84,04 CHF), Schindler (-0,15 Prozent auf 259,80 CHF), VAT (-0,14 Prozent auf 708,60 CHF), Lindt (-0,13 Prozent auf 7 455,00 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 53,06 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 160 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 294,670 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,54 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|56,04
|-2,10%
|Amrize
|33,09
|-0,15%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 060,00
|0,56%
|Logitech S.A.
|90,82
|0,44%
|Lonza AG (N)
|613,00
|-0,71%
|Novartis AG
|124,56
|-0,46%
|Partners Group AG
|647,80
|-0,28%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|372,00
|-0,19%
|Schindler AG (PS)
|277,80
|-0,07%
|Sika AG
|186,60
|-0,69%
|Sonova AG
|268,30
|-0,74%
|Swiss Re AG
|152,20
|0,36%
|UBS
|43,03
|0,28%
|VAT
|742,80
|-2,24%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 226,28
|0,46%
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