SLI-Handel aktuell: SLI zum Start fester

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstag an seine positive Performance an.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,81 Prozent auf 2 234,16 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,537 Prozent stärker bei 2 228,00 Punkten in den Handel, nach 2 216,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 234,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 227,84 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 299,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der SLI mit 2 301,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 038,42 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,19 Prozent auf 587,40 CHF), Sika (+ 1,97 Prozent auf 178,45 CHF), Roche (+ 1,72 Prozent auf 354,90 CHF), Sonova (+ 1,59 Prozent auf 255,60 CHF) und Novartis (+ 1,48 Prozent auf 118,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-0,54 Prozent auf 84,04 CHF), Schindler (-0,15 Prozent auf 259,80 CHF), VAT (-0,14 Prozent auf 708,60 CHF), Lindt (-0,13 Prozent auf 7 455,00 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 53,06 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 160 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 294,670 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,54 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at