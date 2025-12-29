SLI-Handel aktuell: So bewegt sich der SLI mittags

Der SLI wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 2 138,48 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,027 Prozent auf 2 141,39 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,82 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 135,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 145,66 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 078,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 966,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 917,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11,29 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 1,97 Prozent auf 7,78 CHF), Adecco SA (+ 1,69 Prozent auf 22,80 CHF), Sika (+ 0,93 Prozent auf 163,20 CHF), Sonova (+ 0,92 Prozent auf 207,70 CHF) und Straumann (+ 0,90 Prozent auf 93,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sandoz (-1,84 Prozent auf 57,54 CHF), Lindt (-0,86 Prozent auf 11 500,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,67 Prozent auf 208,40 CHF), Zurich Insurance (-0,63 Prozent auf 597,40 CHF) und Swiss Life (-0,52 Prozent auf 915,20 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 810 222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,526 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at