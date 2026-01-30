Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index-Performance im Blick
|
30.01.2026 17:59:17
SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI
Der SLI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0,20 Prozent auf 2 119,82 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 2 116,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 115,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 127,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 116,20 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,403 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der SLI auf 2 020,98 Punkte taxiert. Der SLI wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 2 085,07 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,45 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 5,21 Prozent auf 22,62 CHF), Givaudan (+ 2,12 Prozent auf 2 988,00 CHF), Straumann (+ 1,62 Prozent auf 93,10 CHF), Richemont (+ 1,18 Prozent auf 149,55 CHF) und Roche (+ 1,07 Prozent auf 350,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lonza (-1,69 Prozent auf 525,00 CHF), Logitech (-1,07 Prozent auf 66,64 CHF), UBS (-0,52 Prozent auf 36,39 CHF), Sandoz (-0,49 Prozent auf 61,18 CHF) und Lindt (-0,45 Prozent auf 11 060,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 266 279 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Im SLI hat die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
30.01.26
|SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|24,56
|3,89%
|Givaudan AG
|3 253,00
|0,99%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 100,00
|0,75%
|Logitech S.A.
|72,32
|-2,19%
|Lonza AG (N)
|573,20
|-2,28%
|Richemont
|163,05
|0,83%
|Roche AG (Genussschein)
|350,70
|1,07%
|Sandoz
|66,62
|-1,77%
|Straumann Holding AG
|101,15
|0,60%
|Swiss Re AG
|134,85
|-0,30%
|Temenos AG
|74,45
|-1,26%
|UBS
|39,74
|-0,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 119,82
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.