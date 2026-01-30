SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI

Der SLI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0,20 Prozent auf 2 119,82 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 2 116,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 115,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 127,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 116,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,403 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der SLI auf 2 020,98 Punkte taxiert. Der SLI wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 2 085,07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,45 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 5,21 Prozent auf 22,62 CHF), Givaudan (+ 2,12 Prozent auf 2 988,00 CHF), Straumann (+ 1,62 Prozent auf 93,10 CHF), Richemont (+ 1,18 Prozent auf 149,55 CHF) und Roche (+ 1,07 Prozent auf 350,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lonza (-1,69 Prozent auf 525,00 CHF), Logitech (-1,07 Prozent auf 66,64 CHF), UBS (-0,52 Prozent auf 36,39 CHF), Sandoz (-0,49 Prozent auf 61,18 CHF) und Lindt (-0,45 Prozent auf 11 060,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 266 279 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,098 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at