Galderma Aktie

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WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

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Profitable Galderma-Anlage? 17.04.2026 10:03:58

SLI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galderma-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Galderma-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Galderma-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Galderma-Anteile an diesem Tag bei 78,55 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Galderma-Aktie investierten, hätten nun 1,273 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 151,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,19 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 93,19 Prozent.

Galderma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,72 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Galderma-Aktie fand am 22.03.2024 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Galderma-Aktie lag damals bei 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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