SLI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galderma-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Galderma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Galderma-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Galderma-Anteile bei 141,70 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Galderma-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,572 Galderma-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 162,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 492,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,93 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Galderma bezifferte sich zuletzt auf 38,71 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Galderma-Anteils fand am 22.03.2024 an der Börse SWX statt. Ein Galderma-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at