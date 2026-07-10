SLI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Galderma-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Galderma-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 127,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Galderma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,784 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2026 136,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 174,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Galderma einen Börsenwert von 41,06 Mrd. CHF. Die Galderma-Aktie wurde am 22.03.2024 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Galderma-Papiers lag beim Börsengang bei 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at