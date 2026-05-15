Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|Galderma-Investment
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15.05.2026 10:03:59
SLI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galderma-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Galderma-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,225 Galderma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Galderma-Papiers auf 158,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 619,12 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,91 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Galderma eine Börsenbewertung in Höhe von 37,12 Mrd. CHF. Die Galderma-Aktie ging am 22.03.2024 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der Galderma-Anteilsschein bei 61,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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