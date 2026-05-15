Galderma Aktie

Galderma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Galderma-Investment 15.05.2026 10:03:59

SLI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galderma-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galderma-Aktie Anlegern gebracht.

Galderma-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,225 Galderma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Galderma-Papiers auf 158,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 619,12 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,91 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Galderma eine Börsenbewertung in Höhe von 37,12 Mrd. CHF. Die Galderma-Aktie ging am 22.03.2024 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der Galderma-Anteilsschein bei 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Galderma

mehr Nachrichten