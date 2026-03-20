SLI-Titel Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Galderma-Aktien verdienen können.

Galderma-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,68 CHF. Bei einem Galderma-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,375 Galderma-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.03.2026 14 598,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 142,60 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 45,99 Prozent.

Galderma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,42 Mrd. CHF gelistet. Galderma-Anteile wurde am 22.03.2024 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Galderma-Aktie bei 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at