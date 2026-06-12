SLI-Titel Galderma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galderma von vor einem Jahr verdient

Das Galderma-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 112,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 89,286 Galderma-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 15 049,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168,55 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 50,49 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Galderma belief sich zuletzt auf 39,07 Mrd. CHF. Galderma-Anteile wurde am 22.03.2024 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Galderma-Aktie lag beim Börsengang bei 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at