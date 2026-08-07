Galderma Aktie

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WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

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Rentabler Galderma-Einstieg? 07.08.2026 10:03:56

SLI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galderma-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Galderma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Galderma-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 130,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Galderma-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,669 Galderma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 178,25 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 366,95 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 36,69 Prozent.

Der Börsenwert von Galderma belief sich jüngst auf 41,59 Mrd. CHF. Das Galderma-IPO fand am 22.03.2024 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Galderma-Aktie belief sich damals auf 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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