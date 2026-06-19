Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40MRG / ISIN: US8313491057
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19.06.2026 16:33:23
Slide Insurance Chief Risk Officer Sells All His Stock. Should You Sell, Too?
The Chief Risk Officer of Slide Insurance Holdings (NASDAQ:SLDE) sold out all his stock recently. The Tampa, Fla.-based insurer specializing in residential coverage has posted a negative one-year return after going public in 2025. Matthew Paul Larson, Slide’s CRO, reported the exercise of 13,750 options and the immediate sale of an equivalent number of common shares on June 10, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.07); post-transaction value is $0.00, as all shares were sold and direct ownership holdings were reduced to zero.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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