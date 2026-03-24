Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40MRG / ISIN: US8313491057
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24.03.2026 20:32:41
Slide Insurance Delivers $444 Million Profit as Insider Sells $1 Million in Shares
Director Robert Gries Jr. of Slide Insurance (NASDAQ:SLDE) reported the indirect sale of 56,424 common shares for approximately $1.02 million across multiple transactions on March 17 and March 18, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.10).Slide Insurance is a property and casualty insurance holding company with a focus on underwriting residential policies for single-family homes and condominiums.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs
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