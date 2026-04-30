Slide Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Slide Insurance präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,94 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 389,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 281,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at