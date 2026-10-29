Slide Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Slide Insurance äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,790 USD erwirtschaftet worden.

Slide Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 361,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 265,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at