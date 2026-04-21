Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40MRG / ISIN: US8313491057
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21.04.2026 21:55:58
Slide Insurance Insider Sells $340K as Premiums Surge 56% and Profits Double
On April 14, 2026, Lucas Shannon, the president and COO of Slide Insurance Holdings, Inc. (NASDAQ:SLDE), reported the indirect sale of 18,874 shares of common stock for a total value of approximately $340,000, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.04); post-transaction value based on April 14, 2026 market close ($18.04).Slide Insurance Holdings, Inc. is a property and casualty insurance holding company that focuses on underwriting policies for single-family and condominium residences in the U.S. The company, through its subsidiaries, focuses on underwriting insurance policies for single-family and condominium residences in the U.S.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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