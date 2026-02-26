26.02.2026 06:31:29

Slide Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Slide Insurance hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Slide Insurance 0,600 USD je Aktie verdient.

Slide Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 347,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,36 USD beziffert, während im Vorjahr 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,16 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Slide Insurance einen Umsatz von 846,05 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

