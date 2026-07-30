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30.07.2026 06:31:29
Slide Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Slide Insurance hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Slide Insurance im vergangenen Quartal 386,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Slide Insurance 261,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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