SLM Aktie
WKN: 932543 / ISIN: US78442P1066
|
23.10.2026 04:22:59
SLM: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, SLM (NASDAQ:SLM) announced a new strategic partnership and lowered its full-year earnings guidance after pulling back on planned whole-loan sales. Long-term investors get clarity from this shift, as management prioritized multiyear loan yields over quick transaction premiums. Building alternative funding channels protects the business against volatile interest rate cycles. Three key takeaways from the call explain how these strategic decisions shape the company's trajectory.
SLM completed a three-year strategic agreement with Sixth Street to sell off newly originated private education loans, securing recurring program management fees and servicing revenue. This second partnership diversifies funding options alongside traditional bank deposits and loan sales.
Management chose not to execute a planned whole loan sale because choppy capital markets pushed indicated prices below its minimum threshold. Retaining these assets lets the bank capture a 5% net interest margin (the difference between interest earned on loans and interest paid on deposits), even though it reduces 2026 earnings per share (a company's net income divided by its outstanding stock) guidance to $1.95 to $2.05.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SLM Corp.
|
21.10.26
|Ausblick: SLM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: SLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu SLM Corp.
Aktien in diesem Artikel
|SLM Corp.
|17,40
|-9,84%
|SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs (B)
|70,19
|-1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.