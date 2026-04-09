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09.04.2026 06:31:29
Slogan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Slogan lud am 07.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,03 JPY gegenüber 2,26 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Slogan im vergangenen Quartal 318,0 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Slogan 311,3 Millionen JPY umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 74,14 JPY, nach 33,18 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,59 Milliarden JPY – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Slogan 1,35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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