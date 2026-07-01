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01.07.2026 06:31:29
Slogan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Slogan hat am 30.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 83,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 70,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Slogan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 655,7 Millionen JPY im Vergleich zu 633,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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