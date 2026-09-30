|
30.09.2026 06:31:29
Slogan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Slogan gab am 29.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 12,70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Slogan 6,61 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Slogan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 332,9 Millionen JPY im Vergleich zu 341,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!