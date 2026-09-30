Slogan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Slogan gab am 29.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 12,70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Slogan 6,61 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Slogan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 332,9 Millionen JPY im Vergleich zu 341,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at