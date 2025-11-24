|
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (A) hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,21 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,9 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
