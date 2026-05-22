Slottsviken Fastighetsaktiebolag (A) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (A) hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,330 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,5 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at