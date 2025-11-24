|
Slottsviken Fastighetsaktiebolag Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Slottsviken Fastighetsaktiebolag Registered B hat sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 SEK je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,26 Prozent auf 2,9 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
