Slottsviken Fastighetsaktiebolag Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Slottsviken Fastighetsaktiebolag Registered B hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 SEK, nach 0,330 SEK im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent auf 3,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at