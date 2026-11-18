PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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18.11.2026 04:11:21
Slovakia: Thousands protest against pro-Kremlin leader Robert Fico
Prime Minister Robert Fico has been under fire over his ties to Russia. The rallies were held on the anniversary of the 1989 Velvet Revolution that toppled communism in Czechoslovakia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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