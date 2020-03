Slovakischer Premier: Volkswagen könnte Produktion in dem Land aussetzen

Der Autobauer Volkswagen könnte laut dem Premierminister der Slovakei, Peter Pellegrini, in dem Land bereits am Montag die Produktion aussetzen. Der Politiker begründete das vor Journalisten am Sonntag in Bratislava mit der steigenden Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in dem Land.

/mis

BRATISLAVA (dpa-AFX)