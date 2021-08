Slowenien ist ein sportliches Kraftpaket - und beweist bei den Spielen, dass es zu den Besten der Welt gehört

LJUBLJANA, Slowenien, 11. August 2021 /PRNewswire/ -- Slowenien ist die Heimat von Sport-Weltstarts wie Luka Dončić, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Tina Trstenjak, Benjamin Savšek und vielen anderen.

Zum Ende der Olympischen Sommerspiele in Tokio hat sich Slowenien als eines der erfolgreichsten Länder erwiesen, was die Anzahl der olympischen Medaillen pro Kopf betrifft. In den letzten zwei Wochen zeigten zahlreiche begeisterte Sportler, dass ein Land mit nur zwei Millionen Einwohnern zu den Besten der Welt gehören kann.

Wir fühlen sLOVEnia. Und Sie?

Was macht die Slowenen so erfolgreich im Sport?

Slowenien gehört zu den besten Sportländern der Welt. Igor E. Bergant, ein slowenischer Journalist, erklärte, dass abgesehen von den individuellen Anstrengungen und Fähigkeiten der Athleten die Gründe für solche bemerkenswerten Erfolgsgeschichten in „einer großen Tradition eines kleinen Landes liegen, das voller natürlicher Reichtümer und relativem Wohlstand ist und versucht, seine Ressourcen intelligent zu nutzen. Ressourcen, die groß genug sind, um Chancen zu bieten, und zu begrenzt, um uns verwöhnt und träge zu machen."

Wenn Sie uns besuchen, werden Sie es verstehen

Trotz seiner geringen Größe ist Slowenien ein Synonym für Vielfalt. Das einzigartige Reiseziel zwischen Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und verfügt über vier verschiedene geografische Gebiete. Mit einer Vielzahl von spannenden Erlebnissen an 365 Tagen im Jahr ist es das ideale Urlaubsziel für Alleinreisende, Paare, Freundesgruppen oder Familien, die auf der Suche nach unvergesslichen Erlebnissen sind: von aktiven Abenteuern inmitten unberührter Natur über, Städtereisen mit viel Kultur, bis hin zu erholsamen Ferien in Wellness-Zentren oder exquisiten kulinarischen Erlebnissen in erstklassigen Restaurants - die zahlreichen Michelin-Sterne des Landes können dies bestätigen. Die Regionalität ist das, was in Slowenien zählt und das Authentische das, was es einzigartig macht.

Nachhaltigkeit im Green&Safe-Programm

Slowenien, das bereits als eines der sichersten und grünsten Länder der Welt gilt, ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat den GREEN&SAFE-Standard für verantwortungsbewusstes Reisen geschaffen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. So können Sie sicher sein, dass Ihr Urlaub in Slowenien eine nachhaltige und spannende Option für das Jahr 2021 und darüber hinaus ist!

