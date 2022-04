Sloweniens populistischer Premier Jansa verliert Wahl

Ljubljana (Reuters) - Bei den Parlamentswahlen in Slowenien hat der populistische Ministerpräsident Janez Jansa eine Niederlage einstecken müssen.

"Die Ergebnisse sind, wie sie sind. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger", sagte Jansa am späten Sonntagabend vor den Anhängern seiner Partei SDS. Die oppositionelle Freiheitsbewegung des ehemaligen Energie-Managers Robert Golob erreichte nach Auszählung von 98,2 Prozent der Stimmzettel laut vorläufigem offiziellen Wahlergebnis 34,34 Prozent der Stimmen und die SDS von Jansa 23,83 Prozent. "Es bedeutet, dass die Menschen wirklich eine Veränderung wollen", sagte Golob. Die Wahlbeteiligung in dem Alpenland, das Mitglied der Europäischen Union und des NATO-Militärbündnisses ist, lag nach Angaben der Wahlkommission bei 68 Prozent.

Jansa hatte gehofft, eine vierte Amtszeit zu gewinnen. Er ist wiederholt mit der EU über Themen wie Pressefreiheit aneinandergeraten. Die Freiheitsbewegung hatte sich im Wahlkampf für einen grünen Umbau des Energiesektors, einer offenen Gesellschaft und Rechtsstaatlichkeit in dem Nato- und EU-Mitgliedsland stark gemacht. Um eine Regierung zu bilden, wird sie voraussichtlich eine Koalition mit den Sozialdemokraten und Linke bilden müssen.

