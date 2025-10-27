27.10.2025 10:08:00

Slowenischer Einzelhändler und Finanzinvestor kaufen Humanic-Mutter

Der slowenische Einzelhändler Mass und der Finanzinvestor Advance Capital Partners wollen die Humanic-Mutter Leder & Schuh kaufen. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 über die Bühne gehen. Danach soll Humanic Teil der Mass-Gruppe sein, jedoch weiterhin als eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Graz agieren, heißt es in einer Aussendung am Montag. Aktuell betreibt der Schuhändler 210 Humanic- und Shoe4You-Filialen in neun Ländern.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. "Mit Mass gewinnen wir einen starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere Entwicklung entscheidend ist.," sagte Armin Weger, CEO von Leder & Schuh, laut Aussendung. Die Slowenen wollen die Marken Humanic, Shoe4You und Mass weiterentwickeln und in den kommenden fünf Jahren rund 60 neue Filialen eröffnen.

bel/cri

WEB http://www.leder-schuh-ag.com

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
