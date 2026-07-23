Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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23.07.2026 14:43:58
Slower Subscriber Growth Sends T-Mobile Stock Lower After Mixed Quarter
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