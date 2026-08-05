SM Energy Aktie
WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008
|
05.08.2026 23:00:34
SM Energy Co. Reveals Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - SM Energy Co. (SM) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $1.071 billion, or $4.46 per share. This compares with $202 million, or $1.76 per share, last year.
Excluding items, SM Energy Co. reported adjusted earnings of $526 million or $2.19 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 174.6% to $2.156 billion from $785 million last year.
SM Energy Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.071 Bln. vs. $202 Mln. last year. -EPS: $4.46 vs. $1.76 last year. -Revenue: $2.156 Bln vs. $785 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SM Energy Co
|
04.08.26
|Ausblick: SM Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: SM Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: SM Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: SM Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: SM Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: SM Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SM Energy Co
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SM Energy Co
|24,80
|-6,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.