SM Energy legte Quartalsergebnis vor

SM Energy lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 USD, nach 1,35 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 2,17 Milliarden USD gegenüber 811,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at