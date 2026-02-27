|
SM Energy präsentierte Quartalsergebnisse
SM Energy hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,27 Prozent auf 705,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 852,2 Millionen USD gelegen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,64 USD gegenüber 6,67 USD je Aktie im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,24 Prozent auf 3,15 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
